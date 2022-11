La nuova proposta della Fiorentina: favorire i vivai e i giocatori italiani

Ecco la nuova proposta della Fiorentina per favorire la presenza dei giocatori italiani in Serie A e non solo

La Nazione riporta una nuova proposta da parte della Fiorentina. Infatti, la dirigenza viola avrebbe proposto di modificare il numero di giocatori in rosa da 4-4-17 a 6-6-13. O meglio, avere 6 giocatori cresciuti in Italia e 6 provenienti dal vivaio. In questo modo, Commisso seguirebbe un suo pallino, cioè favorire la presenza di giocatori italiani in Serie A. Il decreto crescita, continua il quotidiano, ha favorito stipendi elevati, ma anche la presenza di giocatori stranieri. Questo trend vuole essere invertito, partendo dalla dirigenza della Fiorentina.