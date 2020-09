Obiettivo Europa? I dirigenti della Fiorentina non si sbilanciano, mentre qualche giocatore ammette che lo spogliatoio guarda alle zone nobili della classifica. Sì, ma quale Europa? Perchè la novità è che da quest’anno si corre per qualificarsi a tre competizioni continentali. Sebbene, questo sia chiaro, i posti disponibili rimangano gli stessi. Accanto alla Champions League e all’Europa League, prenderà il via dalla prossima stagione anche la Conference League. E dunque ci si qualificherà al termine del campionato 2020/21, quello che per iniziare. I posti per le italiane saranno così distribuiti: le prime 4 approderanno in CL, la quinta e la vincente della Coppa Italia in EL, la sesta in Conference League (oppure la settima qualora la vincitrice della Coppa Italia arrivi tra le prime 6). A conti fatti dunque per la Fiorentina l’obiettivo più plausibile potrebbe essere proprio la qualificazione alla Conference League, pur senza porre limiti alla provvidenza naturalmente…