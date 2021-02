La mozione Dem in Regione: “Il Consiglio si impegni per ristrutturare il Franchi”

Continua a tenere banco la vicenda stadio nelle sedi istituzionali. In particolare in Consiglio Regionale, dove l’ex assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci ha presentato da primo firmatario una mozione del Partito Democratico che ha ad oggetto la cura del Franchi. Si legge quanto segue: “A partire dalla prospettata ipotesi di rifacimento complessivo dello stadio Artemio Franchi, in seguito alle indicazioni del Mibact, e dalla necessità di dotare la città di Firenze di un impianto moderno e funzionale capace di generare impatti positivi in termini sportivi, economici e sociali”, la mozione auspica che il Consiglio si impegni “a prediligere interventi, anche finalizzati ad incrementare i servizi e le attività, principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti, in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio. Il tema della dotazione di un nuovo impianto sportivo della principale società calcistica della Toscana, oltre che un elemento concernente materie di attinenza al settore sportivo, coinvolge necessariamente, per l’impatto urbanistico di tale struttura, la programmazione urbanistica della città che lo ospita, Firenze, e del territorio circostante”.

