La moViola: Schroder sufficiente, ma Var troppo lento su un rigore netto

BREMEN, GERMANY - SEPTEMBER 02: (L-R) Sepp van den Berg of FSV Mainz 05 get yellow card from Referee Robert Schroder during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and 1. FSV Mainz 05 at Wohninvest Weserstadion on September 02, 2023 in Bremen, Germany. (Photo by Cathrin Mueller/Getty Images)