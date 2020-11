La leggenda metropolitana su Lirola e Biraghi e l’operazione “coraggio”

Gira una strana leggenda metropolitana da qualche mese su Lirola e Biraghi (e prima Dalbert). “Non possono fare i terzini di una difesa a 4” dice qualcuno, motivando il tutto con la presunta predisposizione offensiva dei due. Una diceria che Cesare Prandelli potrebbe presto smentire, mettendo in disparte la linea a 3 (o per meglio dire 5) che era diventata intoccabile. Forse l’evoluzione sarà graduale, con l’utilizzo iniziale di uno tra Milenkovic o Caceres su una delle due fasce (la destra, nel caso). Ma il terzino puro è nelle corde tanto di Lirola, che ha giocato spesso in quel ruolo nelle giovanili e nel Sassuolo, quanto di Biraghi che gioca lì anche in Nazionale. E proprio l’Italia (dove a destra giocano i vari Di Lorenzo, Florenzi o addirittura Lazzari) è uno dei – tanti – esempi di squadre che schierano una difesa a 4 con due terzini veri. Basti pensare al Milan (Calabria-Hernandez), al Napoli (Di Lorenzo-Mario Rui), al Cagliari (Zappa-Lykogiannis), al Sassuolo (Muldur-Rogerio), al Benevento (Maggio-Letizia) e molte altre. Certo, servono i giusti sincronismi per mantenere l’equilibrio, ma questo vale per tutti i moduli. Però l’idea di una “Fiorentina coraggiosa” di cui ha parlato ieri Prandelli, passa anche da qui. I DUE POSSIBILI NUOVI MODULI DELLA FIORENTINA