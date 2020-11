FOTO – Si riparte dalla difesa a quattro: ecco le due ipotesi di Prandelli

E’ iniziata ieri la nuova avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. La Nazione si chiede come potrebbe giocare la squadra viola col tecnico di Orzinuovi.

Il punto di ripartenza – si legge – potrebbe essere attorno ad un 4-2-3-1, con tutti i suoi successivi sviluppi. Anche perché, non mancherebbero le possibilità di mescolare le carte a disposizione. In difesa, per esempio, la cerniera principale sarà formata dai due centrali: ci sarà Milenkovic e, non appena avrà recuperato dal problema alla caviglia, Pezzella, oppure anche Martinez Quarta, che tornerà a disposizione dopo la squalifica scontata già per la ripresa del campionato contro il Benevento. Lo stesso Quarta potrebbe garantire un’ulteriore possibilità alla retroguardia viola, ovvero spostare Milenkovic sulla corsia laterale destra, lì dove, con Pioli in panchina, ha dimostrato di poter stare a proprio agio. A destra c’è poi sempre la soluzione Lirola, con Biraghi che andrebbe a trasformarsi nel gemello opposto, a sinistra. Si tratta di due elementi particolarmente offensivi, è vero, ma attaccando alternativamente non sbilancerebbero gli equilibri del gruppo. E comunque c’è sempre Caceres, che potrebbe essere impiegato su entrambe le corsie e che andrebbe a trasformarsi in un ulteriore ostacolo da superare.

Sulla mediana, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci sarà Amrabat, accanto a lui potrebbe agire Pulgar. Castrovilli si troverebbe in questo modo a muoversi tra Callejon a destra e Ribery a sinistra.

In attacco potrebbe spuntarla Vlahovic o, in alternativa, Cutrone. Prandelli vede Kouame più come una seconda punta di corsa.