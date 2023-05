La Juventus a Siviglia per spezzare un tabù che coinvolse anche la Fiorentina

Il giornalista Giuseppe Pastore in occasione di Siviglia-Juventus ha snocciolato una curiosa statistica. Infatti nessuna squadra italiana ha mai segnato nello stadio del Siviglia, il Sanchez Pizjuan, nelle eliminazioni dirette. I bianconeri di Allegri proveranno a invertire il trend. Cosa che non riuscì alla Fiorentina nel 2015, che perse per 3-0 in Spagna. Un risultato che spense le speranze viola di approdo in finale di Europa League.