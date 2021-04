La Juve e il fallimento della Super League: sarebbe stato un Franchi infuocato

I tifosi viola avrebbero deriso la Juventus alla luce del fallimento della Super League. Purtroppo, però, ci sarà solo il suono del silenzio

Stefano Niccoli

“Immagina, puoi”, diceva qualche anno fa George Clooney in una pubblicità di una nota azienda di telecomunicazioni. Immaginate, allora, cosa sarebbe stata Fiorentina-Juventus senza questa maledetta pandemia. Sarà una sfida all'antica visto che si giocherà domenica alle 15. Lo stadio Franchi avrebbe fatto registrare il tutto esaurito. D’altronde quella contro la Vecchia Signora non è e non può essere una partita come le altre. Figuriamoci con il classico orario pomeridiano.

Immaginate gli sfottò che i tifosi viola avrebbero riservato alla Juventus. Il tono dei cori e degli striscioni all’indirizzo dei dirigenti bianconeri sarebbe stato ancor più ironico considerando il fallimento della Super League. Competizione voluta fortemente da Andrea Agnelli e durata meno di un battito di ciglia. Giusto il tempo per far scatenare la rabbia delle istituzioni, sportive e non, e dei supporter di tutte le squadre. Rabbia che, ben presto, si è trasformata in sarcasmo. I social, infatti, sono stati inondati di foto ritraenti la Juventus alzare la coppa in quanto unica partecipante.

Il divertimento, oltre a qualche insulto, sarebbe stato garantito in una domenica, indipendentemente dal risultato, di festa. Un po’ come avvenuto nel 2006, ai tempi di Calciopoli. “Fuori gli ultras dalle galere, dentro Moggi e le m... bianconere”, “Con la Maserati scudetti assicurati” scrissero i tifosi in Curva Fiesole. Purtroppo ci sarà solo il “sound of silence”. Siamo abituati, ma che tristezza.