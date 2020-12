La gioia di Commisso “Che orgoglio i miei ragazzi stasera!”

Le parole di Rocco Commisso che ci arrivano tramite il sito ufficiale viola

Prima della partita ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione sapendo quanto conta per noi questa gara e ricordando il risultato della scorsa stagione. Davvero una grande prestazione, hanno messo in campo tutto, compattezza, grinta, orgoglio, voglia di vincere. Complimenti anche a Mister Prandelli che sta facendo un grande lavoro ed ha preparato benissimo la partita. Mi auguro che questo possa essere un punto di partenza e che ora continueremo su questa strada. Sono felicissimo anche per i nostri tifosi, meritano davvero questo splendido regalo di Natale.