La Fiorentina vuole un altro Gallo nel pollaio: a chi affidare le redini dell’attacco viola?

Parliamoci chiaro: la Fiorentina è priva di un numero 9 vecchio stampo, affidabile e da doppia cifra alta da quasi dieci anni. L’ultimo interprete capace di incarnare queste tre caratteristiche è stato Alberto Gilardino prima edizione, nel triennio 2008-2011. Prima di lui Luca Toni, andando a ritroso Christian Riganò e ovviamente Gabriel Omar Batistuta. Dopo l’attaccante di Biella si è salvato solo Kalinic, in parte Simeone e Babacar, per niente Gomez. Hanno decisamente ben figurato Rossi e Jovetic, che però non rappresentano nell’immaginario collettivo il numero nove, quanto più un dieci o un undici mutato con successo in prima punta.

La rosa attuale della Fiorentina può disporre di ben due interpreti capaci di inserirsi nel solco della tradizione viola: Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. Doppioni o complementari in base alle esigenze tattiche, con buon fiuto del gol ma dal curriculum realizzativo non ancora corposo, a causa soprattutto di una carta d’identità ancora verde. Due profili sui quali puntare, ma che tuttavia non possono non rappresentare un’incognita: possono esplodere e esprimere a pieno tutto il potenziale che hanno già parzialmente mostrato, oppure no. Ecco perché il pazzo pensiero estivo, che ritorna adesso, di una Fiorentina su Andrea Belotti non è così campato in aria, anzi. Da cinque stagioni il Gallo va in doppia cifra: 12, 28, 13, 17 e 15 reti nel quinquennio al Torino. L’età, 27 anni a dicembre, è quella giusta.

Tre fattori da non sottovalutare: l’intenzione del Torino di cedere il suo simbolo, la voglia dello stesso Belotti di andarsene, il prezzo. L’ultimo aspetto per assurdo potrebbe essere quello meno complicato: con una probabile cessione di Chiesa, la Fiorentina avrebbe la moneta giusta per finanziare un grande colpo in entrata. Decisamente più arduo decifrare le volontà di club e giocatore. In più, con l’eventuale arrivo di Belotti uno tra Cutrone e Vlahovic sarebbe di troppo. Comunque vada, un incastro da ponderare al millimetro.