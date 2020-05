Fiorentina, forte pressing sul Torino per Belotti: è lui l’obiettivo per l’attacco

La Fiorentina ha individuato l’attaccante per la prossima stagione. È Andrea Belotti del Torino, che piace anche al Napoli e intanto tratta il rinnovo di contratto con i granata (parti al momento lontane). Tutto su Belotti, che ha già lavorato con Iachini a Palermo. Si riparte da Vlahovic che ha praticamente rinnovato il contratto. Da valutare la posizione di Patrick Cutrone, che non è scontato rimanga anche la prossima stagione nonostante l’obbligo di riscatto. La Fiorentina si muove per il futuro, il nome forte secondo TMW è Andrea Belotti. Suona come una conferma a ciò che Violanews.com vi aveva raccontato oltre un mese fa (LEGGI IL RETROSCENA)