La Fiorentina trionfa nella sostenibilità economica, il dato

La Fiorentina dall'arrivo di Rocco Commisso ha sempre avuto una particolare attenzione al rigore dei propri conti. Non a caso i bilanci in attivo, e tanti altri indici sono positivi per il club. A conferma di ciò una classifica stilata da "Off the pitch data analytics", indica la viola come il quarto club più sostenibile economicamente d'Europa. Davanti ci sono il Bodo Glimt e il Molde, oltre al Manchester City