La Fiorentina torna a lavoro: riprendono gli allenamenti. Ma non saranno ai Campini

La seduta di domani non si terrà presso il centro sportivo "Davide Astori"

Dopo la vittoria sull'Hellas Verona e tre giorni di riposo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna ad allenarsi seppur a ranghi ridotti considerando i tanti nazionali partiti. Così capitan Biraghi e compagni nella giornata di giovedì si ritroveranno per iniziare a preparare la difficile sfida contro l'Atalanta. La seduta non si terrà, però, presso il centro sportivo "Davide Astori", bensì a Coverciano. Ai cosiddetti Campini, infatti, sono in programma alcuni interventi di manutenzione e dunque i viola traslocheranno momentaneamente al centro federale.