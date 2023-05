La Fiorentina, Sky e la Formula 1: l’ira di Marotta contro la Lega

Il Corriere dello Sport si sofferma su una aspetto del calendario della Serie A che riguarda Inter e Fiorentina. Infatti, mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia tra queste due squadre. L'Inter poi scenderà in campo sabato alle 20.45 e la Fiorentina, lo stesso giorno, alle 18.00. Questa decisione ha fatto infuriare l'Inter, in particolare il direttore generale Beppe Marotta. Infatti, Sky ha deciso di scegliere lo slot del sabato per i nerazzurri per non sovrapporre la gara alla Formula 1 in onda domenica alle 12.30. Stessa sorte capitata alla Fiorentina che giocherà sabato poche ore prima contro la Roma. Dopo questa decisione, Marotta avrebbe proposto alla Lega una nuova formula per i diritti Tv, dove sono le società a scegliere gli slot e non viceversa.