La Fiorentina rifà il muro: Martinez Quarta e Milenkovic verso la cessione

C'è aria di novità in casa Fiorentina. La prossima stagione molti volti nuovi solcheranno i confini del Viola Park, per dare inizio a un nuovo ciclo in casa viola. Secondo la Gazzetta dello Sportinfatti, molti giocatori lasceranno Firenze alla ricerca di nuove avventure. Tra questi ci sarebbero anche Martinez Quarta, che piace molto al Napoli e Nikola Milenkovic, che avrebbe molti estimatori sparsi per l'Italia e l'Europa. Parisi, Kayode e Ranieri sarebbe le certezze della prossima stagione.