“La Fiorentina per un calcio sempre più inclusivo”: il comunicato

La Fiorentina si schiera per un calcio sempre più inclusivo. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità varie iniziative hanno visto protagonisti gli atleti delle due Fiorentina Special e anche i bambini di Dynamo Camp. AC Ossona e QuartoTempo Firenze sono stati “adottati” dalla Fiorentina oltre 5 anni fa e oggi continuano a disputare con i colori viola i campionati regionali organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Oggi con Calcio Champagne, la formazione dell’Olmoponte Santa Firmina di Arezzo allenata da Mister Gianluca Livi – e che recentemente ha visto la partecipazione diretta di un mister d’eccezione, il campione del mondo Ciccio Graziani – si sono sfidati in un triangolare per la prima volta insieme al Viola Park. In campo tutti calciatori con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche che grazie al calcio vivono una costante esperienza di inclusione e condivisione, con impatti positivi fisici e mentali che vanno ben oltre il campo. Un’attività sportiva che sempre più guarda al mondo del settore giovanile per renderlo aperto e accogliente rispetto ad ogni tipo di abilità, sin dalle fasi di avviamento al gioco. Per questo stamattina al Viola Park la squadra dei pulcini di QuartoTempo Firenze - che già percorrono questo sentiero di massima inclusione - hanno mostrato e poi coinvolto in un allenamento i bambini di Dynamo Camp che hanno potuto vivere una giornata di allenamento e di gioco come qualsiasi bambino del settore giovanile, nella cornice unica del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Oggi all’Artemio Franchi, prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Salernitana, le Fiorentina Special sfilano in campo per raccogliere l’abbraccio dei tifosi viola. Per mano alle prime squadre invece ci saranno i bambini di Dynamo Camp e i pulcini di QuartoTempo, con e senza patologie: ambasciatori per eccellenza di un calcio che vogliamo essere sempre più inclusivo e aperto a tutte le abilità.