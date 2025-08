La Fiorentina ottiene la Certificazione per la Parità di Genere: cosa è

Inclusione, imparzialità, equità. Sono questi i pilastri su cui la Fiorentina sta costruendo un’identità sempre più moderna e responsabile, sia dentro che fuori dal campo. Il Club viola ha infatti ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere , rilasciata dall’ente accreditato RINA , a testimonianza di un impegno concreto e quotidiano nel garantire pari opportunità in ogni ambito della vita aziendale.

La certificazione, arrivata lo scorso 23 luglio , si basa sulla Prassi UNI/PdR 125:2022 , che prevede indicatori chiari e misurabili per valutare il livello di maturità delle organizzazioni sul tema della gender equality. Un riconoscimento che abbraccia diversi ambiti, dai piani di welfare al work-life balance , dalla tutela della genitorialità alla formazione continua , passando per politiche di sviluppo meritocratiche .

La Fiorentina non è nuova a questo tipo di riconoscimenti: era già stata tra i primi club di Serie A a ottenere la certificazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Ma, come tiene a sottolineare la società, non si tratta di un punto d’arrivo. Al contrario, questo traguardo rappresenta una tappa di un percorso più ampio, un orizzonte che si rinnova ogni giorno e che guarda al futuro con responsabilità e consapevolezza.