Sarà un weekend di passione: Fiorentina a Benevento, le altre…

Mettiamoci l’anima in pace. Ci sarà da soffrire sino alla fine per conquistare la benedetta salvezza. La partita di domenica ha confermato le difficoltà immani della Fiorentina, contro un Parma modesto e con più di un piede in Serie B. Proviamo a guardare la situazione sotto un’ottica positiva: e se il punto conquistato all’ultimo secondo, come avvenuto contro il Genoa, fosse quello decisivo per la permanenza in A? Ci auguriamo sia così. Allo stesso tempo ci auguriamo che la pratica salvezza sia archiviata molto prima della gara del 23 maggio contro il Crotone.

Intanto testa al Benevento. Sarà un sabato pomeriggio di fuoco, di passione: viola e giallorossi sono impelagati a 26 punti, poco sopra la zona rossa. Ci aspettiamo, almeno all’inizio, una partita bloccata, contraddistinta dalla paura di non perdere.

Si prospetta un fine settimana calcistico se non decisivo, quantomeno fondamentale. Venerdì pomeriggio il Crotone affronterà la Lazio all’Olimpico: sfida quasi proibitiva per i calabresi, vittoriosi sì contro il Torino, ma pur sempre ultimi. La sera lo Spezia sfiderà l’Atalanta a Bergamo, mentre domenica Torino e Parma se la dovranno vedere rispettivamente contro Inter e Roma. Nel calcio tutto può essere, ma per granata e gialloblù sarà difficile, difficilissimo conquistare punti. Tutto da gustare l’incontro tra il Cagliari in netta ripresa sotto la gestione del viola Semplici e la Juventus. Dispiace scriverlo, ma per le sorti della Fiorentina è bene che la Vecchia Signora esca dalla Sardegna Arena con un successo.

Insomma: sarà un weekend caldissimo. Se la banda di Prandelli facesse il colpaccio a Benevento (nemmeno stessimo parlando del Real Madrid, con tutto il rispetto per le Streghe), l’operazione salvezza si faciliterebbe e non poco. Ma c’è da fidarsi di questa Fiorentina?