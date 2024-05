La Fiorentina e le ambizioni di Sarri: grandi no per l’ex Lazio

Forse se chiedete ai tifosi quale sarebbe l'allenatore perfetto con cui sostituire Vincenzo Italiano, il nome più gettonato sarebbe quello di Maurizio Sarri. L'ex allenatore della Lazio piace alla Fiorentina, ma non sembra essere un profilo che potrà sostituire Italiano la prossima stagione. Il tecnico toscano ha molte richieste in giro per il mondo e secondo TMW ne avrebbe già rifiutate quattro. Sullo sfondo rimane il Torino di Cairo e il Marsiglia.