“La Fiorentina è la squadra che più mi ha entusiasmato nel girone d’andata”

Arrivano altri elogi per l'ottima stagione viola

"In Europa non vedo un livello di crescita anche se mi piace pensare che avremo più equilibrio e lotta fino all'ultimo in campionato. Vedo comunque l'Inter super competitiva perché ben costruita. Il Milan invece deve essere al completo e il Napoli dipende da due-tre giocatori. Se questi non ci sono, la squadra soffre. Per il resto non vedo molto. C'è la Fiorentina che è la squadra che mi ha entusiasmato di più in questo primo round".