La Fiorentina e il Padovani. Sponsor di 5 milioni per l’ammodernamento

Uno sponsor per coprire i fondi necessari ad adeguare il Padovani a stadio omologato per la serie A. Nelle scorse settimane la società gigliata, aveva fatto capire la volontà di non investire sullo stadio del rugby. Palazzo Vecchio in autunno ha stanziato dieci milioni di euro, ma i fondi sono sufficienti soltanto a rifare la tribuna permanente coperta per 4 mila spettatori e una curva provvisoria da 3mila. Per raggiungere i 15 mila posti complessivi (con altre due tribune provvisorie) e dotare l’impianto dei dispositivi necessari all’adeguamento per la serie A, mancano all’appello 4,4 milioni di euro.