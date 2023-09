La Fiorentina comunica le aree parcheggio per il Viola Park

La Fiorentina tramite un comunicato sul proprio sito informa i tifosi per le aree parcheggio. Di seguito il comunicato: "ACF Fiorentina informa i propri Tifosi che, per le gare che si disputeranno al Viola Park, è a disposizione il parcheggio temporaneo di Via Granacci: https://maps.app.goo.gl/1ETAV1rVWMwnkmqy6; I motocicli potranno essere parcheggiati nella medesima area, avendo cura di non occupare spazi dedicati alle autovetture, nel tratto tra gli alberi e la sede stradale di Via Granacci. A chi giunge dalla direttrice di Pontassieve, è richiesto di non imboccare Via Pian di Ripoli ma, tramite la II uscita della rotonda della SP34, di raggiungere il parcheggio da Via Perosi