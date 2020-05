La Fiorentina attende l’ufficialità del protocollo. Le ultime sull’allenamento di oggi

La Fiorentina sperava che si potesse trovare una soluzione che non intaccasse lo svolgimento della prossima stagione, sulla quale si punta molto (Invece l’inizio del prossimo campionato sarà probabilmente posticipato, LEGGI). Lo riferisce Radio Bruno, che spiega anche che l’allenamento di oggi è previsto per le ore 17, ancora non è chiaro se sarà individuale oppure a gruppi. La società è pronta a riprendere, ma vorrebbe attendere l’ufficialità del nuovo protocollo, che ancora è solo ufficioso.

Gli atleti saranno tutti convocati, e, se arriverà la tanto sospirata validazione del protocollo, allora il gruppo si allenerà compatto. Altrimenti, la rosa verrà divisa in piccoli gruppi come avviene da qualche giorno.