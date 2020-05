Un’estate in apnea: l’obiettivo? Tutto in poco meno di due mesi. E i playoff come ultima spiaggia

La linea da seguire, al netto delle polemiche dell’AIC e delle tv, è decisa: tentare di finire la stagione, in ogni modo contemplabile e coniugabile alla sicurezza. Detto della volontà di ottenere una deroga dal Governo per partire il 13 giugno anziché il 20, la Serie A dovrebbe concludersi entro il 2 agosto, per poi lasciare spazio alle Coppe, che andrebbero avanti fino a fine mese. Quindi un paio di settimane di pausa, per cominciare la stagione 2020/2021 il 12 o, al più tardi, il 19 settembre. E il mercato? Si svolgerebbe nel mese di settembre, chiudendo il 5 ottobre. Sarebbe veramente un’estate senza respiro, un’estate che potrebbe anche vedere la tanto discussa soluzione playoff-playout, se il virus dovesse riaffacciarsi nelle rose. Previsto anche lo scenario peggiore, quello dello stop definitivo, con promozioni, retrocessioni e assegnazioni in base a criteri oggettivi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.