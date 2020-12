La Fiorentina ai piedi di Ribery: la svolta passa da Franck

La partita di questa sera contro il Genoa è uno snodo cruciale per la stagione della Fiorentina, Prandelli lo sa bene e da uomo di calcio passato sa che con la squadra di Maran conta solo vincere, come farlo invece diventa un aspetto totalmente secondario. Nei match da vincere a tutti i costi i grandi campioni sono chiamati a trascinare, poco importa se nelle giornate precedenti il rendimento non è stato pari alle qualità del calciatore. La Fiorentina di campione ne ha solo uno, Franck Ribery. Sarà il francese che dovrà trascinare i compagni ad una svolta che è più che necessaria in casa viola, anche se l’avvio di stagione dell’ex Bayern Monaco non è stato dei più soddisfacenti. I campioni però sanno bene quando arriva il momento di tirar fuori quel qualcosa in più che possa permettere di fare la differenza, poco importa se il vero Ribery in questa stagione si è visto solo nella gara contro l’Inter. Fidarsi di Prandelli è l’unica cosa che i tifosi fiorentini possono fare in questo momento. Cesare sa che il francese è un leader e che buona fetta della stagione gigliata può passare dai piedi del giocatore, anche se alle sue qualità andrà abbinato il carattere che l’allenatore viola ha chiesto a gran voce ai suoi ragazzi. Solo così si potrà veramente svoltare.