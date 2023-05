La Fiesole prende posizione: “Non siamo marionette. Non andremo a Napoli”

Arriva la comunicazione da parte dei gruppi organizzati Viola. Nel mirino la politica dei prezzi del Napoli ma non solo

La Curva Fiesole non parteciperà alla trasferta di Napoli prevista per questo weekend. Lo rendono noto i gruppi organizzati del tifo fiorentino attraverso un post sulla pagina Facebook Fuori dal Coro. Alla base della decisione c'è la politica dei prezzi decisa dal club partenopeo e dal trattamento spesso riservato ai tifosi gigliati nella trasferta in Campania da parte delle forze dell'ordine. Questa la nota diffusa dai tifosi: