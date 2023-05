La Fiesole carica la squadra in vista di Basilea: “Fino all’ultima battaglia”

In vista della sfida decisiva di Basilea, la Curva Fiesole ha voluto dare il sostegno alla squadra con uno striscione che campeggia fuori dai cancelli che dividono il Franchi da quelli del Centro Sportivo "Davide Astori". "Al fianco del mister e dei ragazzi. Fino all'ultima battaglia". E al St. Jakob-Park sarà battaglia vera, in palio per la Fiorentina c'è la finale di Conference League.