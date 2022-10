La Curva Fiesole annuncia 25′ di silenzio stasera: ecco il comunicato

La Curva Fiesole ha annunciato attraverso i propri canali social lo sciopero del tifo per la partita di oggi di Conference League. Il motivo sono i Daspo in arrivo per alcuni tifosi viola per "adunata sediziosa". Come forma di protesta la Curva rimarrà in silenzio per i primi 25' (come i 25 ragazzi colpiti da Daspo) nel match tra Fiorentina e Hearts. Qui sotto il comunicato completo (clicca sulla freccia in basso a destra per ingrandire):