Dopo i fischi a Raffaele Palladino, la Curva Fiesole ha dedicato qualche coro anche ai giocatori. Infatti, al momento dell'ingresso in campo dei giocatori, la parte calda del tifo viola ha intonato un coro noto: "Correre, bisogna correre, per vincere!" insieme a "Noi lottiamo solo per la maglia!".