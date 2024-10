La Femminile importante come la Maschile: l’iniziativa della Fiorentina

Iniziativa particolare da parte della Fiorentina nella giornata di oggi, decidendo di pubblicare i post social della prima squadra maschile sul profilo della Femminile e viceversa. Un chiaro messaggio per sottolineare che tra le due non c'è differenza, e che una è importante quanto l'altra. Sicuramente un bel messaggio, anche per avvicinare più persone al grande percorso che stanno compiendo le ragazze di De La Fuente in questa stagione.