La dirigenza mette la squadra spalle al muro: basta con gli alibi. E una richiesta ben precisa ai big

Ecco quanto scrive oggi Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport: “Joe Barone e Daniele Pradè sono scesi in campo un minuto dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento. I collaboratori di Rocco Commisso hanno ribadito totale fiducia a Cesare Prandelli. La società è pronta ad avallare qualsiasi indicazione arriverà dal nuovo tecnico. Poi, a quel punto, sono iniziati i colloqui con la squadra. Che sono continuati ieri al Centro Sportivo Davide Astori. I dirigenti viola hanno inviato tre messaggi ai giocatori. Il primo: dopo l’esonero di Iachini gli alibi sono finiti e tocca allo spogliatoio dimostrare grande attaccamento alla società ed anche ai tifosi. Punto secondo: visto che la squadra è apparsa in difficoltà anche dal punto di vista fisico verranno valutate le condizioni dei singoli calciatori per verificare come dosare i carichi di lavoro individuali. Infine, punto terzo, la dirigenza ha chiesto a capitan Pezzella e ai giocatori con maggiore esperienza come Callejon, Borja Valero, Ribery e Caceres di aiutare anche dal punto di vista psicologico i colleghi più giovani apparsi in evidente confusione.

LEGGI ANCHE – Pruzzo durissimo: “Giocatori senza attributi, vergognosi. Prandelli tradito dai suoi”