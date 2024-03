La dedica di Moggi Jr: “Perdo un amico, la Fiorentina era la tua creatura”

ricorderò la tua voglia di vivere , il tuo senso della famiglia che estendevi a tutti quelli che come me hanno cercato di dimostrarti affetto a prescindere da tutto .. eri l’uomo del bianco o del nero e mai del grigio .. vivevi tutto con intensità’ e io come pochi altri so quanto amore e passione ci mettevi nella Fiorentina . Era la tua creatura .. si percepiva il tuo amore , la tua voglia di fare e soprattutto la volontà e l’ambizione di portarla un giorno alla vittoria di qualche trofeo che volevi donare alla città di Firenze