La cura Italiano: Saponara il primo a giovarne

La cura Italiano porta i primi effetti positivi. Riccardo Saponara sembra rinato

"Pronto per restare in viola, sono maturo". Esordisce così Riccardo Saponara nella conferenza stampa di questa mattina. Il trequartista ex Spezia dimostra di voler lasciare il segno nella nuova Fiorentina di mister Italiano .

Durante il Pentasport, è stata discussa la possibilità di inserire Saponara al centro del progetto. In questo ritiro, la condizione dell'ex giocatore dell'Empoli sta stupendo tutti. Sempre al centro del gioco della squadra, aiuta i compagni e soprattutto non si ferma mai. Caratteristiche che non possono passare inosservate agli occhi del mister, che già lo ha allenato allo Spezia l'anno scorso. "Voglio diventare quello che Davide è stato per me", parole forti di un giocatore che vuole rimanere a tutti i costi. Saponara è pronto al rilancio, vedremo se la cura Italiano avrà effetto.