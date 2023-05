Il trofeo della Coppa Italia è arrivata alla stazione di Roma Termini. Infatti il prestigioso trofeo, che domani sarà conteso da Fiorentina e Inter, è arrivato nella capitale. Ad accoglierla un gruppo corposo particolare. Infatti sono numerosi gli ex campioni presenti all'evento. Come vedete presenti anche ex viola, come Luca Toni, Seba Frey, Giampaolo Pazzini, Brocchi e Matri. Come vedete da queste immagini