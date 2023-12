La Coppa di New York torna a Firenze. Il dono del Giglio Amico

Un trofeo ritorna a Firenze dopo tanti anni, precisamente dopo 58 anni. Infatti oggi il Giglio Amico ha donato il Trofeo Internazionale di New York alla società viola. Questo il comunicato della Fiorentina:

"Grazie all’Associazione Giglio Amico, la Fiorentina è rientrata oggi in possesso della Coppa vinta al Torneo Internazionale di New York del 1965. I rappresentanti dell’Associazione Pietro Vannucci, Sandro Bianchi, Roberto Vinciguerra, Daniele Misticoni, Stefano Bettini e Gianni Fantechi, in visita al Viola Park, hanno consegnato direttamente nelle mani del Direttore Generale Joe Barone lo storico trofeo"