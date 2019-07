La buonanotte da Moena: prima giornata agli ordini di Bigica, domani la partita

Prima giornata agli ordini di Mister Bigica per la Fiorentina che continua la sua preparazione estiva a Moena. Tanti giovani, qualche esubero esperto e alcuni giocatori da seguire nella Fata delle Dolomiti. La mattina la squadra si è allenata , sviluppando sopratutto la parte fisica, con tanta corsa.

Per capire chi sarà agli ordini di Bigica per questa settimana, ecco la lista dei giocatori arrivati a Moena ieri, che già domani scenderanno in campo per la prima delle tre amichevoli che disputeranno, contro il Real Vicenza.

Nel pomeriggio, alle ore 16 sessione di autografi per Gori, Pierozzi e Simonti, prima della sessione di allenamento.

Alle ore 17 allenamento per tutto il gruppo, con prove di formazione vista la gara di domani. Solo Thereau a parte, che si è reso protagonista anche di un bel gesto, regalando una maglia ad una famiglia di tifosi.