Domani c’è il Real Vicenza: i prezzi della seconda amichevole della Fiorentina

Dodici euro per il biglietto “intero”, sette per il “ridotto”. La Fiorentina ha comunicato i prezzi dell’amichevole di domani contro il Real Vicenza, la seconda in Val di Fassa dopo che la prima squadra nella giornata di giovedì ha sommerso di reti una selezione locale. Domani sarà sicuramente un match più acceso – e chissà, equilibrato – contro una formazione di calciatori disoccupati che significherà già un test vero per i giovani viola. I biglietti non sono dei più abbordabili, ma i bambini sotto i sei anni entreranno comunque gratis.