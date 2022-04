La benedizione di Sacchi: “La Fiorentina fa ciò che fanno le grandissime squadre”

Il tecnico: "Fiorentina e Sassuolo hanno messo il gioco al centro del progetto, non c'è da meravigliarsi che vadano bene"

Protagonista su Gazzetta.it come dopo ogni weekend di campionato, Arrigo Sacchi ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Fiorentina e Sassuolo hanno messo il gioco al centro del progetto in una nazione dove il gioco è un elemento astratto e pochi lo mettono al centro, non c’è da meravigliarsi che vanno bene, è quello che fanno anche le grandissime squadre. Se vediamo Manchester City e Liverpool, il loro è un calcio molto diverso da quello cui siamo abituati".

Sacchi, in conclusione, esprime la sua opinione anche sulla Juventus di Massimiliano Allegri: "E’ individualmente troppo più forte rispetto alle altre, anche come organizzazione societaria e potenza economica, ma non ha il gioco al centro. E’ come un film in cui al centro ci sono gli attori e non la trama".