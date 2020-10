La battuta di Commisso su Iachini: “Lo manderò via quando…”

“Iachini via? Io lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori”. Così ha risposto Rocco Commisso quest’oggi ai microfoni di Radio Rai. “Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio. Obiettivi? In teoria si può anche vincere il campionato. Se togli i punti che la Juve ha preso a tavolino col Napoli noi siamo davanti a loro. Ognuno ha i suoi sogni, io ho imparato a non fare promesse che non posso mantenere. Trofei? Arriveranno, ma mi devono dare tempo”. TUTTO COMMISSO: “CASTROVILLI COME CHIESA? NON COMINCIAMO”