Kvara e non solo, Napoli ritrova entusiasmo: al Franchi sarà esodo azzurro

L'impatto da urlo del georgiano Kvara e i 9 gol segnati in due partite, il Napoli in sole due settimane è riuscito a mettersi alle spalle un'estate più che controversa. Il clima di contestazione dovuto alla rivoluzione messa in campo da Aurelio De Laurentiis è stato immediatamente scalzato da un ritrovato entusiasmo. A testimonianza di questo, i tifosi partenopei in una manciata di minuti hanno polverizzato tutti i biglietti riservati dalla Fiorentina ai tifosi ospiti per la sfida di domenica al Franchi. 1240 i biglietti venduti, ma non solo. Come leggiamo su areanapoli.it, i sostenitori azzurri vorrebbero che la Fiorentina aprisse la vendita per loro anche in altri settori, così come accaduto nel recente passato quando è stata concessa alla tifoseria ospite una parte laterale della Tribuna di Maratona.