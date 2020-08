Marash Kumbulla è sempre più vicino all’Inter: il difensore centrale albanese dell’Hellas Verona ha dato l’ok all’Inter per diventare un nuovo rinforzo dei nerazzurri. Secondo quanto rivelato da Sky, ora toccherà ai nerazzurri dare l’assalto decisivo per il centrale rivelazione dei veneti. L’albanese in passato era stato avvicinato a più riprese anche alla Fiorentina.