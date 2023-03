Krastev deve rinunciare alla Bulgaria: “Fuori per motivi di salute”

Il ragazzo della Primavera viola non sta bene, deve rinunciare alla chiamata della sua Nazionale

Hristiyan Petrov sostituisce Dimo ​​Krastev nella composizione della Bulgaria "A", si legge sul portale ufficiale della Nazionale bulgara. Il difensore del CSKA-Sofia è stato convocato nella rosa "A" della Bulgaria per le prossime qualificazioni europee contro Montenegro e Ungheria, in sostituzione del difensore della Fiorentina Dimo ​​Krastev, "fuori per motivi di salute". Galeotto, quindi, l'infortunio rimediato nell'ultima uscita con la Primavera contro il Sassuolo.