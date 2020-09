Kouamé: “Soddisfatti della prestazione, non del risultato. Non ci siamo difesi e basta”

Violachannel.tv ha pubblicato le dichiarazioni di Christian Kouamé dopo Inter-Fiorentina:

“Tra meno di una settimana si rigioca… Noi andiamo a casa delusi, un risultato positivo ci avrebbe dato fiducia per la prossima partita. Contento per il gol, ma mi dispiace lo stesso, dovevamo portarla a casa. Andrà meglio la prossima. Oggi non abbiamo pensato solo a difendere, siamo riusciti a fare tre gol, bravi loro a farne quattro. Soddisfatti della prestazione, non del risultato”.

