PAGELLE VN – Ribery crea, Vlahovic distrugge. Gli errori individuali vanificano l’impresa viola a San Siro

RIBERY 7.5: dà il là all’azione del vantaggio di Kouame, che poi smarca davanti a Handanovic. Porta a spasso gli avversari e conquista tante punizioni, ma da un suo tacco inutile e mancato nasce il contropiede letale che manda le squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa si rifa con gli interessi dell’errore commesso servendo un cioccolatino a Castrovilli per il 2-2 e un diamante a Chiesa per il 3-2. Poteva calare il tris di assist, ma Vlahovic al momento decisivo non ha la freddezza necessaria.

dal 61′ VLAHOVIC 4,5: ingresso che cambia la partita, ma in negativo. Fallisce da ottima posizione il possibile 2-4. Poi si perde la marcatura di D’Ambrosio sul 4-3 nerazzurro. Non è questo il modo migliore per convincere Iachini a dargli fiducia.