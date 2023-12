Anche ieri è sceso in campo dal primo minuto, e non ha sfigurato. Christian Kouamè, il soldatino perfetto per Italiano che ormai è una presenza quasi fissa nell'unidici del tecnico gigliato. Sui social l'ex Genoa ha espresso la suan gioia per la vittoria, l'ultima del 2023. Lui che tra poco partirà per la Coppa D'Africa con la sua Costa D'Avorio. Le sue parole: