Kouamé non si sbilancia ma spera: “Fiorentina? Vediamo tra due giorni…”

Intercettato da La Nazione, Christian Kouamé non si è sbilanciato sul suo futuro, ma è fiducioso sull’esito della trattativa tra il Genoa ed i viola che sta andando verso il sì definitivo (LEGGI QUI). L’ivoriano, arrivato in Italia e cresciuto tra Sesto e Prato – e quindi in procinto di tornare a “casa” – ha parlato al sito web del quotidiano: “Sto bene, ho già iniziato il recupero e non vedo l’ora di tornare in campo. Con la Fiorentina? Non posso dire ancora niente, vediamo fra due giorni”. Tutti gli indizi portano però alla maglia viola, la prossima che vestirà l’ormai ex Genoa.