“Kouamé non sembra sereno, è teso quando gli arriva il pallone”

Angelo Giorgetti, collega de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno a commento della gara vinta contro lo Spezia. Fra i profili analizzati spiccano il flop Kouamé che si contrappone a un Vlahovic trascinatore:

Di Kouamé stupisce la gestione di elementi che uno che è in Serie A dovrebbe avere normalmente. Da quel che vedo lascia a desiderare il primo controllo di palla. Non so se non sia sereno, lo vedo teso quando gli arriva il pallone. Al Genoa non era così, forse la testa nel suo caso fa la differenza a suo sfavore. Vlahovic ha invece saputo riemergere con la fiducia di Prandelli. È maturato molto e si è visto nell’assist a Eysseric. Rinnovo? Non è fra le primissime urgenze.