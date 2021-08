Kouamè, idea Empoli

Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamè sarebbe finito nel mirino dell'Empoli. Il club toscano, che ormai da diversi anni ha stretto un filo diretto con i viola sul mercato, vorrebbe l'ex Genoa in prestito. Per adesso siamo alle idee, ma non è escluso che l'asse possa infiammarsi nelle prossime ore.