Kouamé: “Ambientamento ok. Ultima visita due giorni fa, sto bene. Ecco quando torno”

Presente anche Christian Kouamé tra la delegazione viola oggi all’ospedale Meyer per l’open day. Queste le sue parole dal palco: “Ho fatto la visita due giorni fa e mi hanno detto che sto bene, credo che tornerò tra due mesi. Firenze la conoscevo già perché ho giocato prima a Sesto e poi a Prato. Mi sono trovato molto bene con i compagni di squadra, sono dei bravi ragazzi. Sono molto contento. La partita più bella della mia carriera? In Nazionale. Avevamo perso 0-1 in casa contro la Guinea e io avevo pure sbagliato un rigore, ma nel ritorno abbiamo vinto 2-1 in casa loro qualificandoci per la Coppa d’Africa”.