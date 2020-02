Cutrone: “Sempre affascinato dalla storia dei viola. Non sono SOLO da area di rigore”

Cutrone si racconta in una lunga intervista rilasciata a SportWeek, dove oltre ai vari temi trattati sul suo passato rossonero, ha espresso anche la sua emozione di affrontare per la prima volta la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico e con cui è cresciuto: “Meglio che succeda a Firenze che a San Siro” ha voluto specificare Patrick, che non si guarda indietro e vive con serenità la sua nuova avventura in maglia viola: “E’ una squadra che mi ha sempre affascinato per la sua storia, per i campioni come Batistuta che ci sono passati, per la tifoseria e perchè è una città splendita“. Cutrone si descrive come un attaccante che fa dell’impegno e della devozione la sua arma vincente, sempre generoso e a disposizione dei compagni, il bomber però tende a precisare che una cosa che lo fa incazzare è quando lo descrivono “come un’attaccante solo da area di rigore”